維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬

據入稟狀顯示，羅琪茵於2018年5月23日發出指示，要求法巴即時出售她在該行股票帳戶內近1.5億股裕承科金（0279）（當時稱民眾金融）股票，惟該行未有即時執行，一直至同年8月9日才完成出售，要求該行賠償期間造成損失、利息及成本等。

羅琪茵現為思捷大股東

翻查彭博資料，裕承科金在2018年2月升至20.3元高位後急瀉，至5月23日收市股價已跌至1.02元，8月9日收市價為0.98元，意味着不計算其他成本，其間羅琪茵因法巴延遲約兩個月售股，少收近600萬元。

羅琪茵近年活躍於股壇，包括去年7月突然大手增持思捷（0330）股權，其後逐步增持成為大股東，加上公司宣布供股，間接迫使創辦人邢李㷧沽清持股退出公司。據聯交所資料顯示，羅琪茵近年亦曾買賣盛京銀行（2066）、中渝置地（1224）等，目前持股逾5%的上市公司則有梧桐國際（0613）。