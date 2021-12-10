時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝

可在推新產品前預估市場反應

今次並非Ralph Lauren首次進軍元宇宙。今年8月，該品牌就與韓國科網巨頭Naver支援的元宇宙平台Zepeto合作，推出逾50款數碼服裝，吸引到150萬玩家參與互動，合共賣出14.5萬件數碼貨品。元宇宙平台的吸引力，在於向更多年輕人推介品牌，讓品牌在現實世界推出新產品前，預估市場反應。Nike在Roblox打造的元宇宙世界「Nikeland」，已吸引超過600萬次訪問量。LVMH（法：MC）和Burberry（英：BRBY）等奢侈品牌也已涉足元宇宙。

奢侈品NFT 2030年料達4406億

摩根士丹利分析師上月預期，到2030年，包括數碼時裝在內的奢侈品非同質化代幣（NFT）價值可能達到500億歐元（約4406億港元）。例如Gucci在Roblox開設的Gucci Garden網店所銷售的一款限量版虛擬手袋，在5月以約5美元的價格賣出，幾周後以數千美元的價格轉售。Roblox第三季的每日活躍用戶人數達4730萬。

（綜合報道）

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