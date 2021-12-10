張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務

港股焦點並非指數，資金還是以板塊個股為主，綠電股強勢，但累積升幅不小，高追要有較波動的心理準備。房地產相關產業鏈較落後，當中物管股有少許回暖，碧桂園服務（6098）可小注冷吼。

人行將外匯存款準備金率由7％上調至9％。對上一次上調外匯存款準備金率是今年5月底，當時由5％上調至7％，釋放出強烈壓制人民幣升值的信號，人民幣匯價也由6.4水平，到7月尾貶值至6.52水平才回穩，恒指在此期間表現非常差，由接近29,000點反覆跌至接近25,100附近。

不過，恒指在6月份走勢主要在高位區間波動，只是7月份中央開始出手打壓科技股恒指才急瀉，相關性未必大。

人行出手限制人民幣升值

人行再次出手限制人民幣升值，初步看6.3水平是一條重要防線，不能再升。背景是外貿持續強勢，順差帶來外匯流入，為防止過度升值打擊經濟便要出手。短線要留意會否迫使美匯指數走高。人行5月底宣布上調外匯存款準備金率後，美匯指數就由90水平展升浪。當前全球最強貨幣就是美元和人民幣，若人行也遏制升值，美元隨時會再展升浪。

融創服務較低位大幅反彈近20％

中央調控樓市，近月合約銷售按年大跌30％以上，物管股今後在管面積被市場下調，股價暴跌。此外，民企內房普遍有迫切融資需要，旗下的物管股便成為融資、沽售對象。但全行都面對融資困難的環境，民企再無白武士，就算國企也先求自保，結果只能以超低價配股、發換股債，令物管股跌到四腳朝天也乏人問津。

從股價來看，個別內房股如世茂（0813）、合景泰富（1813）、時代（1233）等仍在低位，沽壓仍沉重，市場仍在觀望資金鏈情况，相關物管股也較弱勢，例如世茂服務（0873）昨日就逆市下跌。但部分反彈力度較強的如融創（1918）、碧桂園（2007）等，相關物管股也表現較佳，融創服務（1516）便較4日前低位反彈近20％。短期累積升幅不小，但2022年預測市盈率才15倍，而未來2至3年複合增長率則達30％至50％，估值吸引。

由於行業仍不穩定，行業走勢仍會很波動，龍頭碧桂園服務會是較好的入市對象，一來近日恒指破底碧桂園服務也未有再創52周新低，強於大市，二來並非由碧桂園持有，且已宣布回購計劃，可逢低小注收集博反彈，甚至博成功捱過今次困境而展升浪。

張兆聰

[數據尋寶]