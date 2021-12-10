「電梯募投比賽」增綠色科技組 港企archiREEF復修珊瑚礁奪冠 推動可持續發展

第六屆EPiC首次以複合方式在線上線下同步舉行，接受國際及本地創新者參與。為了慶祝科技園公司邁向20周年，比賽場地重返西九龍環球貿易廣場（ICC）頂層的天際100，重塑經典的「電梯募投比賽」，參賽者需要在60秒內向投資者及行業專家推介創業構思。

比賽劃分四大組別，包括「綠色科技及建築科技」、「金融科技」、「醫療科技」及「智慧城市」。今屆比賽反應熱烈，主辦單位收到逾600份創新方案，參賽隊伍來自40個國家及城市，其中約旦、吉爾吉斯坦、拉脫維亞及阿聯酋亦有隊伍首度參賽。今年逾160支隊伍入圍初賽，競逐最後十強。

投資者關注綠色科技 加快創科方案落地

因應全球發展趨勢，今屆EPiC新增「綠色科技及建築科技」組別，比賽評審之一、香港天使投資脈絡主席嚴震銘博士表示：「綠色科技絕對是近年國際投資者非常關注的領域，主要原因是氣候變化、環境污染問題，對經濟及民生的影響愈來愈大。同時，在全球關注可持續發展的氣氛下，許多應用如建築業、電子產品都會嵌入環保、節能元素，證明消費層面亦接受綠色科技。在這個環境下，投資者認為這領域的發展及投資回報期更快，吸引他們發掘具潛力的綠色科技方案。」

嚴博士亦指：「近年香港創科發展氣氛濃厚，每年參加EPiC的國際及本地參賽隊伍持續增加，參賽方案的水平亦有所提高，有些不單完成產品研發，甚至已經累積一定的客戶及成就，足見政府及科技園公司推動創科成效，為香港累積許多技術及人才，而EPiC亦是很好的渠道，協助初創把理念商品化，解決社會上的難題。」

向企業推廣種珊瑚 恢復海洋生物多樣性

今屆EPiC總冠軍，首次由科技園公司培育企業archiREEF奪得。該企業結合海洋生物學的專業知識、3D打印和材料科學的最新技術，製造人工珊瑚礁盤，讓海水中的珊瑚胚胎依附在上面生長。珊瑚礁的生長期往往長達數百年至數萬年，珊瑚礁一旦受到污染或破壞，會對自然生態帶來深遠影響。archiREEF的技術正正提升珊瑚生長速度，比自然生長速度快4倍以上，以達到復育珊瑚礁的目的。

自2019年起，港交所規定上市公司提交ESG（環境、社會及管治）報告外，亦需披露更多環境績效指標。這為archiREEF帶來發展機遇，archiREEF聯合創辦人及行政總裁余碧芬表示：「我們希望將種珊瑚的行動，變成助企業建立ESG形象的服務，目標客戶是大型企業，鼓勵它們參加領養珊瑚礁計劃，由archiREEF代理海底種植珊瑚礁的工作。過程中，企業可以收集數據，包括保護海洋生物多樣性、減少碳排放量的成效，寫入ESG報告中。」

archiREEF自去年9月成立，旋即加入科技園公司的創業培育計劃，余碧芬指：「科學園一直培育許多初創企業，這裏不單提供科研資源，導師及熾熱的創科氛圍都吸引我們進駐；今次勝出EPiC更加有很大驚喜，期望藉此建立投資者及創科界人物。以往我們只能借用其他學校的3D打印機，比賽獎金亦協助購買新器材，真正做到Made in Hong Kong的科研產品。」

開放式水底相機 監察海洋生態環境

另一間進身EPiC最後十強初創的Clear Robotics，研發的開放式水底相機（OOCAM）協助海洋研究人員進行海洋生態系統監測。Clear Robotics聯合創辦人Samyuktha Sriram Dharmapadam表示：「我們曾經訪問本地漁民，發現他們經常受漁產染病的問題困擾，平日亦只能親身潛入水中監察水質，OOCAM的設計正是解決這些難題。」

OOCAM配備集成感應器、可定制拍攝模式及人工智能，除了服務捕漁業外，亦協助環保團體人士應對氣候變化的工作，現已被來自英國、莫桑比克、澳洲及更多國家的科研人員應用。「近年環境污染、氣候變化問題備受關注，現在正是最好的時機發展綠色科技；EPiC為我們提供資金及投資者脈絡，讓我們繼續發展下去。未來我們會研發更細小的OOCAM，並以開拓龐大的中國市場為目標。」

科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們很高興能再次將『電梯募投比賽』帶到天際100現場，同時為科技園公司邁向20周年添上色彩。今次比賽吸引眾多參與者，充分展現香港越趨雄厚的創業家實力及世界級創科潛力。」EPiC比賽後，科技園公司往後一星期還舉辦連串活動，連繫全球創業家及活躍投資者，包括商業及投資配對及投資者論壇，締造世界級創科生態圈。

以上資料由香港科技園公司提供