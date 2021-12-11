阿里巴巴傳因美上市落選 紫光：北京智路財團接手業務
文章日期：2021年12月11日
【明報專訊】內地半導體「國家隊」紫光集團的破產重組之路有新進展，旗下紫光國微（深：002049）昨晚宣布，確定由北京智路牽頭，與建廣資產組成的公司接手紫光業務。市場曾一度盛傳中央擬欽點阿里巴巴（9988）接手紫光業務，然而阿里巴巴落選今次交易，疑因為其美國上市身分影響。阿里巴巴昨收報121.2元，跌1.78%。
內地憂美收緊審計監管影響
早前有報道，中央政府傾向選擇由阿里牽頭的公司作為紫光集團的「白武士」，代價有機會超過500億元人民幣，交易預計最快12月達成。不過，彭博昨早引述消息報道，上述行動在最後一刻受阻，因為內地政府擔心於美國上市的阿里，會受到當地近期收緊審計監管影響，或面臨敏感信息披露的風險。
是次重組涉7家公司
是次紫光集團重組涉及7家公司，在紫光集團以外，還有北京紫光通信、北京紫光資本管理、西藏紫光大器投資、西藏紫光卓遠股權投資、西藏紫光通信、西藏紫光春華投資6家子公司。除了確定接手的北京智路財團，和落選的阿里財團，早前入圍戰略投資公司亦包括無錫產業發展集團、北京電子控股等。
紫光集團隸屬於中國清華大學，因激進擴張而負債千億元人民幣，最終發生債務違約。集團於數年前曾以220億美元（約1716億港元）成立「長江存儲科技」，意圖在存儲晶片領域上與美國交鋒。