美擬限中芯購關鍵晶片製造工具

商務部官員憂加劇晶片荒

有美國商務部官員和美國設備製造商對其他官員表示，如果調整對中芯國際的限制，將會損害美國公司的利潤，加劇全球晶片荒問題。

中芯國際去年因涉及跟中國軍方有聯繫，被美國商務部列入貿易黑名單，但中芯否認有關說法。該名單限制企業在沒有許可證的情况下向中芯出口源於美國技術的製造設備。但有知情人士稱，公司一直能夠繼續購買美國工具來製造晶片，形容事實證明下，有關措施無法阻止中芯國際獲得半導體製造工具。

根據當前規定，中芯國際被限制購買製造10納米或更細納米晶片「專門所需」的美國專門製造工具，這些製程晶片是接近半導體業內最先進水平。有知情人士透露，由於較多製造工具可用於生產各種尺寸的晶片，有出口商認為，它們仍然能夠銷售可通過調整來生產更小製程晶片的工具，這一限制實際上變成毫無意義的措辭。