《企業管治守則》諮詢 董事會不可「全男全女班」
文章日期：2021年12月11日
【明報專訊】港交所（0388）昨日發表《企業管治守則》諮詢總結，意見普遍同意諮詢內容，包括加強董事會獨立性，及進一步推動董事會成員性別多元化。根據新規要求，於明年7月1日起申請上市的企業，須物色至少一名其他性別的董事，意味董事會將不可「全男班」或「全女班」，現有上市公司則須於2024年底前「達標」。經修訂的《企業管治守則》及《上市規則》將於2022年1月1日起生效。
現有上市公司
2024年底前須達標
港交所表示，今次諮詢共收到214份來自不同界別的回應意見。董事會成員性別多元化是今次諮詢其中一個重點，港交所指，成員全屬單一性別的董事會「不會被視為多元化的董事會」，現有上市公司則有三年過渡期令董事會達標，即不遲於2024年底委任一名其他性別的董事，並為性別多元化訂立目標及時間表，每年檢討政策成效。
在董事會獨立性方面，對於上市公司董事會在任逾9年的獨立非執行董事，新規列明若董事會內所有獨董均已連任多年，應委任新獨董，以及在推薦連任多年的獨董重選時，應額外披露所曾考量的因素、程序以及董事會的討論。
股東周年大會通函中，亦應就每名連任多年的獨董披露任職時間。
新規又要求制定機制確保董事會可取得獨立觀點，並每年檢討其成效；強制設立提名委員會，由董事會主席或獨董擔任主席，大部分成員須為獨董。此外，根據新規，上市公司亦須訂立企業文化，與公司目的、價值及策略一致，並制定反貪污及舉報政策。