美上月通脹40年最勁 CPI升見6.8% 道指早段漲100點

美國國債價格跌幅收窄，對利率敏感的兩年期國債孳息率由0.7厘以上回落，基準的10年期國債孳息率回落至1.5厘以下。市場對新冠變種病毒株Omicron的憂慮緩和，國際油價昨晚升約1%。

國際油價昨晚升約1%

食物、能源及租金價格飈升，是通脹的主要來源。自去年11月以來，美國能源價格上漲33.3%，當中汽油價格上漲了58.1％，二手乘用車及貨車價格也按年升31.4%。

此外，在CPI比重約佔三分之一的住屋成本，按年增長3.8%，是2007年以來最高。至於食品價格亦在過去一年上漲6.1%。

服務通脹也在上升。不包括能源，11月的服務成本按年上漲3.4%，是2007年4月以來最高。不過部分經濟師指出，部分物價的升幅比預期小，預期通脹已接近見頂，尤其是最近數周能源價格逐步向下。但也有分析師預計，明年通脹可能升至7%。

經濟師：能源價回落 通脹近見頂

通脹壓力已為上班族帶來負擔。儘管整體工資按年增長4.8%，若計入通脹因素，按年收縮了1.9%。密歇根大學的12月美國消費者一年通脹預期初值為4.9%，不過消費者信心指數初值升至70.4，高於分析師預期。

當前美國的首次申領失業救濟人數已降至1969年以來低位，令通脹被視為經濟復蘇的最大問題。美國CPI已連續7個月在5%或以上水平，而聯儲局的目標為一段時間內平均2%。10月的通脹率已升至31年高位，促使聯儲局主席鮑威爾早前放棄通脹是暫時性的表述。

利率期貨反映：

美明年5月開始加息

市場關注聯儲局下周的議息會議將如何描述通脹，以及會否調整「收水」信息及交代加息的時間表。投資者預計，聯儲局可能會由明年1月起，進一步縮減資產購買規模，令「收水」在明年春季結束。芝商所的利率期貨數據顯示，交易員押注聯儲局明年5月開始加息。

（綜合報道）

[國際金融]