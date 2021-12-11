馬斯克擬辭工做全職網紅 Twitter徵意見
文章日期：2021年12月11日
【明報專訊】電動車大廠特斯拉（美：TSLA）及太空探索公司SpaceX的創辦人馬斯克（Elon Musk）昨在Twitter透露，考慮辭掉所有工作成為全職網紅，為此詢問其6600萬追隨者的意見。這條帖文截至昨晚獲26萬人點讚。在串流媒體YouTube擁有8400萬訂閱者的網紅MrBeast也表示，願意指導馬斯克如何在YouTube獲取瀏覽量。不過部分網民認為馬斯克的問題多餘，因為他本身已是網紅。雖然馬斯克似乎是在開玩笑，特斯拉股價早段微升0.2％。
特斯拉股價早段微升
除領導特斯拉和SpaceX，馬斯克還要打理研究人腦與電腦結合的科技初創公司Neuralink及隧道挖掘公司The Boring Company。他今年1月曾表示，預計未來「幾年」仍將擔任特斯拉的行政總裁，但他抱怨每周7天日以繼夜的工作模式，希望有更多私人時間。馬斯克在3年前的愚人節也曾開玩笑說特斯拉破產，並貼上自己蓋紙皮的設計圖片，導致特斯拉股價下跌。他一直是Twitter的話題之王，他近期自行修剪的新髮型、沽出名下所有住宅、嘲諷蘋果抹布浪費錢，以及詢問網民是否贊成他沽出一成特斯拉持股等，都在Twitter引起熱議。
他似乎也重視網民的反應，自上月初逾半參與其民調的網民投票支持他沽出一成持股後，他已連續5周沽貨。
美國證交會（SEC）於周四的申報文件顯示，馬斯克再沽出價值9.6億美元（大約75億港元）的特斯拉股票。自上月以來，馬斯克已累計沽出逾1103萬股特斯拉，套現近120億美元（約936億港元）。若要沽出一成持股，他還要沽出約600萬股特斯拉。