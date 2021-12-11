女股神失威 旗艦基金今年逆市跌逾20%

方舟投資重倉的特斯拉（美：TSLA）及串流媒體設備製造商Roku（美：ROKU）等，近期由高位回落。方舟8隻ETF，有6隻今年的回報率跌至負值，其中表現最差的ARK生物基因科技革新ETF（美：ARKG）跌逾三成。Cathie Wood表示，大市向上時，「我們的投資組合價值下跌，這是從未發生過的」。她表示，仍會堅持原本的投資計劃，預測未來5年旗下ETF的年均複合回報率將超過40%。

Cathie Wood周四再減持40,861股特斯拉股票，價值約4100萬美元（約3.2億港元），儘管她仍維持對特斯拉股價的3000美元長遠目標。

稱正自我反省 檢討缺失

面對美股累積大量升幅，加上美國聯邦政府及個別州政府可能調整稅制，企業創辦人及企業高層紛紛出售持股。

《華爾街日報》綜合了研究公司InsiderScore的數據，發現今年沽出自家企業股票套現超過2億美元的美企高層已達48人，是2016至2020年平均人數4倍。這些資本家及企業高層包括Alphabet（美：GOOG）聯合創辦人佩奇和布林、Facebook母企Meta（美：FB）行政總裁朱克伯格等。截至11月底，標普500指數成分股的內部人士，合計沽出價值635億美元的股票，金額創歷史新高。

（綜合報道）

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