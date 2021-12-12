擬藉SPAC上市 Getty Images估值374億
文章日期：2021年12月12日
【明報專訊】圖片庫公司Getty Images宣布，與一家特殊目的收購公司CC Neuberger Principal Holdings II（美：PRPB）達成業務合併協議。Getty Images稱，該公司的企業價值為48億美元（約374.4億港元），相當於明年估算經調整EBITDA的15.2倍。是次交易完成後，該公司新成立母公司將成為一家上市公司，其普通股預計在紐約證券交易所以股票代碼「GETY」掛牌。
是次交易集資約12億美元
Getty Images稱，今次交易籌集約12億美元的股權投資，將用於償還債務、並為公司未來資產負債表提供保守的資本。隨着交易預計於明年上半年完成，SPAC公司CC Neuberger將會併入Getty Images Holdings, Inc.的子公司，該子公司將繼續成為上市公司和Getty Images的母公司。
Getty Images於2008年被一家收購公司Hellman & Friedman以24億美元交易額私有化，後者於2012年通過33億美元的交易，將控股權售予凱雷集團（美：CG）。創辦人家族於2018年收購凱雷持股，重新掌控公司。