薛偉傑：機械臂掃描標籤即定位 省重新編程

舉例說，假設食肆因為搬遷，而令機械臂和煮麵機的位置移動了。只要讓機械臂上的鏡頭重新掃描一次貼在煮麵機上的標籤，機械臂就會偵測到煮麵機最新的三維坐標，然後將之前操作煮麵機那一連串動作的三維坐標自動調整。這樣，機械臂便可以好像以前般，當那一個個煮麵籬升起時（即麵已煮熟），它就會去提起煮麵籬，將麵倒進碗中。

可多工作業 縮短回本期

另外，有食肆反映，只用機械臂處理單一工作，回本期太慢；以及焗飯、蒸飯、煲仔飯的飯粒緊黏碟底或碗底，單靠洗碗碟機噴水實難以徹底清潔，還是要靠人手。因此，弘達早前在「中電餐飲營商日」中，特別示範以達明的機械臂不斷切換煮麵和洗碗碟工作。只見該機械臂一會兒提起煮麵的籬，一會兒又將碟底按壓在一個旋轉的海綿裝置來清潔。

弘達表示，達明的機械臂的售價由約20萬元起，希望以「多工作業」模式協助食肆縮短回本期。

明報記者 薛偉傑

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