Link得起，就放得入Website?

但就這樣，加入一條連結就可以嗎？當製作「Swipe Up link」時要行動先要製造誘因，無論是在內容還是在IG的story，就這樣加入一個連結，的確比「躺平」來得好，至少是有些新鮮感。但連結的設計和文字往往是Call To Action (CTA)成功與否的關鍵。所以最近IG都加強了可以讓大家修改Link Sticker的顏色和文字內容，這當然是比只能預設網址作為內容來得好。其實在這個功能推出之前，我公司的同事都會用上一個小避忌，就是在Link Sticker上再蓋上一個更好的圖片或是文字，這遠比只放一個Link Sticker的效果來得好。所以CTA不能躺平，認真做還是十分有學問。

捕捉Say No的心態

CTA不單單用在IG Story，文字如Facebook Post，宣傳電郵內容，網頁和Blog Post都可以用得上。甚至乎應該常常用上。有三個基本設計我都常在培訓中有說 到，第一是精簡扼要以動詞開始，或是第一人稱的手法寫出來。第二是強調即時性的需要，例如有時限性，數量限定等。第三應用在Yes/No的回應上，令回答的有正面原因Say Yes ，Say No就會損失了甚麼或是捕捉反向心理，例如我希望到訪我的數碼營銷網站的人留下聯絡和下載一份社交媒體10個Dos & Don’ts的話，我的No會再加上一句「No，我不用加強我的數碼媒體策略」，反向地捕捉按下按鈕時的心理，試問有誰不想做得更好？

連結的網頁也是成敗一關

除了營銷時的一句CTA文字、一個按鈕，連結到的網頁往往是被忽略的一部份，在好的營銷指向一個做得差的網頁，就像是在超級市場客戶都把產品放到購物車， 卻找不到收銀處一樣。首先當然不應該指向公司網站的首頁要用戶辛苦尋找相關的資訊，就算已經指向對應的網頁，網頁是否有優化好其實也非常重要。Marketers不 妨自己親身跑一次整個流程，往往就會在網頁特別是手機版中找到不少客戶流失的原因。我覺得不論是個人還是品牌，Linktree這類連結Bookmark服務算是可以偷一 點懶或是讓心多的Marketers有個方案，我個人就把自己不同的聯絡方案和社交媒體及專欄都放在這類型的Bookmark上，然後電子卡片、演說的Slide，和其他有機會CTA聯絡我的情況，我只用上這個網址就好了。

圖片來源：Instagram Twitter帳號

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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