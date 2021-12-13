花旗無意拓先買後付 免學生背負龐大債務

稱「簽帳分期」已滿足市場需要

李冠康認為，傳統銀行既有的信用卡已推出「簽帳分期」等類近服務，雖然非針對未有信用卡的客群，但公司產品冀可滿足多個客群需要，而非單一針對某個群組推出。

對於今年信用卡市場，李冠康表示，整體零售銷售業務表現良好，其中第三季本地零售銷售按年上升21%，並幾近追平2019年水平；海外銷售額按年亦已錄回升，但僅及2019年的六成。李冠康又預料，若各地明年能夠順利通關，相信海外銷售數字有望回復至新冠疫情前水平。

按消費類別劃分，截至今年10月，網上消費零售額增長仍然強勁，按年錄雙位數升幅，並佔整體信用卡消費額達五成。李冠康表示，網上消費於新冠疫情前已開始上升，相信疫情過後相關消費額將會持續增長，但升幅則會有所放緩。

至於快餐餐飲類別，消費額按年則升逾五成；高端消費品按年亦增加約一成。儘管期內疫情回穩、堂食禁令等防疫措施陸續放寬，但消費者已形成網購雜貨的習慣，帶動網上雜貨消費額相比去年高基數同期，仍有單位數增幅。