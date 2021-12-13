指無異「先使未來錢」 學者警告或陷債務風險

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，相信先買後付對流動性不多、喜歡嘗鮮的市民吸引力大，加上以手機應用程式先買後付更可不用露面。一般而言，年輕人對於此模式的財務安排不那麼抗拒，不排除令一些市民會衝動消費。他相信，對於自制力較高的市民而言，先買後付是多了一種支付模式，方便了用家管理流動性。

籲先了解欠款相關手續費

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，近年的先買後付透過手機進行，成本相對或較低，而且顧客申請相關服務的戶口亦只需數分鐘，這種模式會鼓勵顧客消費，或令他們「大使」，他認為分期背後最終也是繳付全額款項，若顧客消費超出負擔能力，亦會陷入負債，顧客使用先買後付服務前，要知悉未能還款所產生的手續費。

據livi網頁說明，「livi PayLater」用家如有欠款於到期當日或之前未全數償還，須繳付每月手續費加上違約利息，違約利息按日累計，違約年利率範圍為4.77%至27.5%。

Atome網頁亦說明，若用家錯過了原定的還款日期，除應付金額外，該公司將額外收取因逾期繳款而產生的行政費用100元，並暫時凍結帳戶直至付清筆該費用與原應支付金額。