機管局推航班延誤保 一筆過賠300元

毋須證明文件 天災罷工戰爭不適用

當離港航班在香港國際機場延誤6小時或以上，機管局便會向已登記旅客一筆過賠償300元，索償過程中不會要求旅客提供任何證明文件，該局會在延誤情况發生後，自動透過已登記的銀行帳戶或「轉數快」系統賠償。不過，根據條款，上述保險將不適用於因惡劣天氣、罷工或戰爭等導致的航班延誤。

目前，市面上的旅遊保險一般會保障因惡劣天氣、天災、罷工等原因導致旅程延誤或取消。另外，大部分保險公司均以每6小時為單位作出賠償，每6小時賠償金額則由250至300元不等；而機管局此次推出的延誤保，則為一筆過賠償300元。

外遊期間染疫 眾安賠3萬

另外，現持有有效香港身分證及來回香港機票的已登記旅客，亦可獲眾安旗下「ZA抗疫保障金」提供免費新冠肺炎保障；若在旅行期間確診肺炎，並向公司提供醫療證明索償，則可獲得3萬元賠償。上述保障不適用於在相關法例列明的高風險或以上地區。

機管局昨同時公布，香港國際機場11月份貨運量錄47.8萬公噸，按年升10.1%；客運量及飛機起降量則為12萬人次及14,875架次，分別按年增加48.1%和18.4%。

總計今年首11個月，機場貨運量較去年同期升12.9%至460萬公噸；客運量及飛機起降量則按年跌86.3%和12%，分別錄120萬人次及13.03萬架次。