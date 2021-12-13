銀保監：大灣區設保險服務中心 具初步方案

鼓勵粵港澳統一綠色金融標準

早在兩年前，深圳已有意在前海建立跨境保險創新服務中心，推進跨境保險服務，初步設計方案採取兩步走方式，第一步是搭建服務中心，試行僅提供內地居民存量的香港保單理賠服務；第二步是逐步探索服務中心全方位保險代理諮詢、銷售、理賠服務，實現保險互聯互通和產品互認。

前廣東省副省長籲推動新股通期貨通

全國政協、廣東省原副省長宋海昨日出席論壇時也建議，要加快推動保險通、期貨通及新股通；此外亦應進一步拓寬深港通標的範圍，以及開放公募基金、券商、信託及資管產品的互認互通試點；並爭取在大灣區試點以人民幣銀行結算帳戶為基礎的帳戶業務規則統一，支持銀行開展跨境電商外匯業務及探索展開私募基金跨境投資試點、入境遊客境內移動支付便利化試點等，以促進粵港澳金融融合發展。

綠色金融方面，國務院發展研究中心副主任張軍擴則提出，粵港澳三地政府財力雄厚，可以更多採取產業投資基金等形式，通過政府引導和市場化運作，加大對新興產業支持力度，推動數據開放共享。積極發展綠色金融，助推大灣區實現低碳轉型。

張軍擴又表示，目前廣東碳排放權交易市場已具備較好基礎，未來可以考慮擴大地域範圍，逐步覆蓋整個大灣區，並利用毗鄰港澳優勢，探索引進境外投資者參與大灣區碳排放權交易。