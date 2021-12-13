芭蕾舞校營運商SDM 力吸「港漂」拓大灣區

計劃下財年內地設逾10間學院

他指出，很多「港漂」家長對SDM旗下課程非常有興趣，目前內地教育政策針對補習班及校外培訓，但對興趣班並無特別規範，因此他計劃將舞蹈學校等業務，以及非上市業務的畫室業務等帶至大灣區發展。他估算大灣區每個城市可容納10至20間學院，待通關後便會與合作伙伴簽訂協議。

趙家樂提到，內地每間院校投資額約400萬元，回本期約兩年，由於租金較香港低，初步估算利潤率料可達30%至40%，高於香港約10至20%水平。集團於11月初曾配股集資，趙家樂表示資金主要用於還債，保留公司現金流發展大灣區業務。而他與今次入股的投資者劉宏智，亦已認識一段時間。他又指，由於是透過加盟商發展內地業務，故實際投資額不多，如非遇到具戰略合作可能性的投資者，否則短期無意再配股。本港業務方面，集團今年新開2至3間新學院，業務自第二、第三季更已大幅改善，新學年開始課程亦已平均加價3%。他又提到，年初部分學院續租時可獲減租30%，但近期減租幅度已顯著減少。