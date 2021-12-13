騰盛博藥聯合療法 保持對Omicron中和活性

美國FDA正審核緊急申請

騰盛博藥稱，儘管安巴韋單抗對抗Omicron的活性顯著下降，但羅米司韋單抗並不受Omicron所影響。最終，「安巴韋單抗╱羅米司韋單抗」聯合療法保持對Omicron的中和活性，並驗證了單克隆抗體聯合治療策略的重要性。集團董事長兼首席執行官洪志表示，獨立實驗室已證明該聯合療法將繼續為早期和晚期接受治療的患者提供臨牀益處，期待繼續與美國FDA和世界各地的監管機構合作，盡快將聯合療法帶給更多有需要的患者。騰盛昨日同時公布，FDA要求集團暫停在健康受試者中評估BRII-732安全性的一期臨牀研究，BRII-732是為集團開發的islatravir的一種專利前藥，有關決定目的是讓FDA更充分地了解islatravir的安全性。