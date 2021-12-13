盛寶金融：擬明年推資產管理業務
文章日期：2021年12月13日
【明報專訊】盛寶金融在今年10月獲證監會發出第4類（就證券提供意見）和第9類（提供資產管理）牌照，該行財富管理業務主管兼持牌負責人陳宏晞表示，視乎監管批准，預計在明年推出資產管理業務，該業務主要針對大眾富裕市場，即流動資產有10萬至100萬美元的客戶。
業務主要針對大眾富裕市場
陳宏晞表示，該行資產管理平台主打自動化服務，客戶首先回答理財目標等相關問題，平台分析後可提供主要資產的配置建議方案，平台亦有提供投資其他資產。他指該行過去有向銀行輸出技術，可較銀行提供較佳用戶體驗，例如過濾多餘的問題，減省客戶回答需要。
該行財富管理業務擬不設客戶經理，陳宏晞認為，客戶經理也不能照顧眾多零售層級的客戶，認為以數碼化取代部分服務會較為高效，另外他們亦擬會為客戶安排實體或網上研討會，讓他們與基金經理等接觸獲得市場見解。他亦認為，大眾富裕市場整體資本規模龐大，相信有市場空間容納新的競爭者。
盛寶在3月推出針對零售客戶的證券交易平台，近年更多網上券商和銀行，主打免佣、社交服務等吸客。
陳宏晞指，該行平台定位為大眾富裕階段，除了安排研討會提供高質素資訊內容，亦有按ESG、大灣區投資等主題提供資訊內容，可讓投資者較易找到相關股票和ETF，作出投資選擇，因此相信該行有條件可收取較其他券商高的費用。