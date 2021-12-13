何樂山：虛擬資產IDO集資防「鬥快認購」

最早的IDO是簡單在AMM（Automated marketing）交易所上列出代幣。代幣通常會在上市日開放予公眾交易，而價格也多數會於首天向上飈升， 幾天內回報十多二十倍是很常見的。

誰最快點擊「購買」就會賺到一大筆錢。投機者抓住了這一點，自我研發機器人（BOT），使他們比別人能夠更快下單購買的指令。他們購買了新上市的代幣並在幾秒鐘後拋售，以非人的速度獲得巨額利潤。

由於這些上市事件吸引了巨大的交易量，這種做法很快被交易所制度化。它們的做法是將價格定在低位，從而吸引買家參加。但機器人仍然猖獗地運用他們的優勢拿掉的配額。很多時候這不是發行團隊所樂見的。

機械人快速下單 發行團隊多種方式制衡

隨着時間的推移，發行團隊演變出多種方式用以制衡機械人，例如添加了白名單以確保只有選定的用戶才能參與。加入白名單的方式各不相同，包括先行註冊、抽獎或將對團隊或其項目生態有貢獻者才可列入白名單。儘管如此，使用機器人的專業人士也會被列入白名單並對價格造成嚴重影響。如投機者因看到價格在短期內不停飈升才被吸引進場，風險便會很大。

由Mango開創的拍賣風格IDO旨在防止獎勵最快的競標者和防止因為大家一擁而上而造成的網絡擠擁（Gas War）。相反，這種風格的IDO分配固定數量的代幣並保證每個用戶的價格相同。它分兩個階段運作：

拍賣風格IDO 保證每名用戶價格相同

第一階段參與者可以自由地從池中存取代幣（多數是穩定幣或以太幣），完結後便開始第二階段。第二階段用戶只能提取代幣。然後，根據他們的貢獻，將代幣以同等價格分發給所有參與的用戶。然後，代幣可以IDO價格在交易所上市，以繼續交易。這等如廢了以速度見稱的機械人武功，而這方法讓有興趣投資的人能以較公平的價格買到代幣，以吸納更廣泛的投資者。

香港數碼資產學會幹事 www.HKDAS.org

[何樂山 IDO簡史]