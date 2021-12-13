瑞銀亞洲：股價失守10天線 騰訊認購25107

ATMX中騰訊（0700）上周連升三天，上周四升穿270元收市，上望50天線水平，惟其升勢未能持續，上周五下跌近2%，收報463.4元，再次失守10天線。騰訊自12月開始上落不大，根據瑞銀上周五紀錄，顯著資金繼續追好倉，反映市場都看好騰訊表現希望博其股價反彈。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購25107，行使價545.5元，2022年2月到期，有效槓桿約11倍。

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