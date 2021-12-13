布少明：供應緊 樓市強

首先，日前長策會公布《長遠房屋策略》周年進度報告，宣布未來十年總房屋供應目標維持約43萬個單位，至於公私營房屋比例亦維持7比3，即公營房屋供應維持約30.1萬個；私營房屋供應則維持約12.9萬伙，換句話說，每年的私樓供應僅約在1萬伙出頭，可見中短期私人住宅供應難以大幅增加，在供應增幅難以滿足樓市剛需下，樓市表現難以大幅下滑。

事實上，自2018年底長策會將公私營房屋比例改為7比3後，加上總房屋供應目標亦調低，導致私人住宅供應目標明顯下調，發展商吸納的土地儲備亦顯著減少。即使本財年賣地最終超過1.7萬伙，但以近3年(19/20-21/22年度)計算，賣地計劃提供的私人土地供應合共僅超過1.4萬伙，比起前3年(16/17-18/19年度)的約20060伙，大跌約三成。

此外，近日人民幣匯價水漲船高，迫使國家央行「出手」冀遏止人幣升勢。即使實際效用尚未可知，但對於內地投資者而言，人幣匯價高企，將令本港物業價格出現「折讓」，更具吸納價值。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]