馬泰陽：待售樓花3年高 明年新盤續旺

港鐵錦上路站項目料矚目

新申請預售樓花同意書包括啟德承豐道19號第1期、屯門青山公路大欖段170號第1期及元朗錦上路站1A期。一手新盤持續熱賣，發展商積極部署未來的推售步伐，將旗下項目加快入紙申請預售樓花，使發展商有更靈活的安排推售。一般發展商會在批出售樓紙後，隨即會作銷售安排，意味着以下三個新盤有機會於明年初登場。

由信和（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展，位於港鐵站錦上路站項目第1A期，涉及715伙，項目預計關鍵日期為2024年6月30日。而該項目相信是未來新盤中最受矚目，事關項目未來將會坐擁鐵路優勢，隨着屯馬線已經通車，屆時住戶可以直達市區，非常便利，佔盡「北部都會區」的發展勢頭。

另由會德豐，中海外及新世界發展（0017）合作發展，位於啟德跑道區第4B區1號項目第一期的項目提交預售樓花同意書，項目涉及361伙，預計在2024年4月底落成。

臨近年尾，本來屬於傳統的淡季，但發展商未有減慢推盤步伐，加上近月市况回穩，市民置業需回升。同時，發展商亦想早日掌握推盤時間表，加快申請預售樓花同意書的步伐，以便發展商按步伐推售新盤，反映對明年樓市持正面取態。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]