內房新暉3.27億一統醫局街舊樓業權

該公司另一董事蘇宏進則指，整個收購時間約2年，計劃興建中小型單位為主，預計提供開放式至兩房單位，預料2至3年內推出市場。上述項目佔地約4617方呎，若以住宅重建發展，涉及地積比約7.5倍，可建總樓面約3.46萬方呎；若以商業或商住物業，則以地積比9倍發展，可建總樓面約4.15萬方呎。

山頂道史超域台標售 下月截標

另外，第一太平戴維斯指，山頂道81至95號史超域台（又名「十間」）住宅地盤，物業逾95%不可分割業權（全數20個單位中的19個）將以現狀交吉或連現有租約方式進行聯合招標出售，截標日期為下月20日，物業為一幅住宅用地，總地盤面積約6.14萬方呎，其現有建築面積約5.23萬方呎，是山頂地區罕有的大型獨立地段。資料顯示，上述史超域台，早於2018年獲小業主聯合提出強拍申請，惟今年4月遭土審否決，成逾10年來首宗強拍被否決的個案。

此外，中環域多利皇后街5號地下A、B、E號舖，面積共約1925方呎，上月由英皇（0163）或相關人士以1.8億元售出，呎價約9.35萬元，而英皇早於2007年底以約1.1億元入市，持貨14年，現帳面獲利約7000萬元或約64%。新買家以LUCKY KING LIMITED作登記，公司董事鄧嘉玲，為老牌家族裕泰興董事總經理羅守耀妻子。