置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳

冀在中環打造世界級生態圈

上述餐廳包括已開業的Ami/ Wood Ear；以及將於短期內開幕的The Grand Majestic Sichuan餐廳。置地執行董事周明祖稱，兩家餐廳均屬長租約，租金資料未能透露；公司希望在中環打造的世界級生態圈，提供了區內為數最多的餐飲選擇，並藉此吸引高質素的餐飲概念進駐，上述改變是公司改善餐飲組合的一部分。

除改劃寫字樓空間引進餐廳外，該公司亦引進新餐廳，打造多元化的餐飲組合，包括怡和大廈引進BaseHall，打造美食廊；另外，亦於遮打大廈內開設置地全資擁有的Catchic餐吧，餐廳全日提供多國菜，並設有Catch & Go外賣專櫃及露天用餐區，租戶或Centricity會員可預約該露天空間作聚會用途。另周明祖指，過去18個月內，置地共引入25家期間限定店，包括文華餅店、Royal Caviar Club與Charbonnel et Walker等，集團希望透過期間限定店引進新概念，測試概念是否配合置地，從而持續改善商舖組合。該公司亦推出Centricity手機應用程式配合整個餐飲組合，用戶可利用手機應用程式訂枱及訂餐，以配合整個置地中環餐飲組合。