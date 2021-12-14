商湯押後上市 爭年底前重啟IPO 多家券商退還孖展利息予客戶

明報記者 葉翠

根據商湯公告，集團稱雖然遭美國財政部列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，但仍會致力盡快完成全球發售及上市，將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。據知情人士透露，商湯最快將於年底前完成上市計劃，指集團決定延遲上市，以補充更多參考資料，加強對投資者保障，但強調投資者對集團興趣不減，會繼續吸引到更多香港及內地投資者的青睞。

被列黑名單 予投資者重新考慮潛在影響

集團提到，據原來的招股章程，將於周四（16日）刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的資料的公告。惟在決定延期上市後，預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、IPO相關申請程序及其他相關資料。

集團續稱，所有申請股款將不計利息悉數退還予申請人，倘以單一銀行帳戶支付申請股款，電子退款指示將於周三（15日）發送至支付相關申請股款的銀行帳戶。倘以多個銀行帳戶支付申請股款，退款支票將於同日或之前以普通郵遞寄往申請人白表eIPO申請所示地址。

認購資金利息捐贈公益金

至於孖展貸款利息方面，多家券商均表示，會退回認購利息及手續費，當中富途指會免除所有參與認購商湯客戶的認購手續費和全部銀行融資利息，相關費用的退還方式和時間有待進一步通知，強調以客戶的利益為出發點。耀才同樣表示，商湯要釐清法規問題，未能如期上市，由於不想認購客戶在商湯未上市前有所損失，故把孖展認購所涉利息及手續費全數退回。

是次美國財政部將商湯列入「中國軍工企業」黑名單，指控商湯研發的人臉辨識系統侵犯維吾爾族人權，意味美國個人及機構投資者均不能投資該公司。商湯其後回應指強烈反對華府的決定，直斥指控毫無根據，認為美國財政部對其有根本性的誤解，強調科技發展不應該受到地緣政治的影響。商湯原定上周五（10日）定價，周五（17日）在港交所（0388）掛牌上市。