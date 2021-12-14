港版SPAC最快明年1月實施

部分要求或放寬

報道引述港交所發言人稱，「正檢視市場意見，將適時公布諮詢總結。」據悉，經修訂後的SPAC機制依然較美國與新加坡嚴格，但微調後制度會相對「貼地」，當中市場關注投資者資格、攤薄上限及獨立第三方投資均會鬆綁。例如投資者資格，證監會要求只容許專業投資者認購和買賣SPAC股份，散戶參與意見料不獲接納，惟原本至少需要有30機構專業投資者參與的要求或放寬。

至於把SPAC股份及認股權證各自分發予至少75名專業投資者總數料會維持。股東就合併交易投票表決安排上，據報港交所計劃放棄不再要求把SPAC股份贖回與投票決定綑綁，即在投票支持合併交易同時，也可選擇要求公司贖回手上股份。據原諮詢建議，SPAC股東只能在反對SPAC併購交易時，才能要求公司贖回SPAC股份。