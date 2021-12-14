騰訊急召董事會 破天荒研派中期息

分析：不排除受股東壓力

值得留意，上述公告以《董事會行動通告》為題，明顯有別於過往《董事會會議召開日期》。根據上市規則，若發行人董事會如預期在某次會議上決定宣派、建議或支付股息，必須至少足7個營業日之前發出公告。而今次騰訊剛好7個營業日前通知，反映今次屬臨時決定。

易方資本創辦人、投資總監王華表示，難推敲派息背後原因，不排除是受股東壓力，有見公司現金流足夠而未有合適收購項目，所以先派息回饋股東。不過王華認為，當一家公司有長線規劃而且市場穩定，出現「轉軚」可能性較少。

中央去年11月開展監管風暴，至今仍未停歇，騰訊股價也受大市拖累，由年初高見766.5元，逐步跌至8月19日年內低位421.2元。公司即日啟動回購，不過股價仍未見太大起色。今次騰訊破天荒研究派中期息，讓市場揣測公司在回購以外，直接刺激股價。騰訊上季收入按年增加13%至1423.68億元（人民幣．下同），經調整純利按年跌2%至317.51億元，兩項表現均略差過預期。