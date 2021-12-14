世服逾16億購同系物管項目 95%須20日內支付 或反映系內資金需求緊張

明報記者 方楚茵

世茂昨日股價急挫逾一成，世服亦大跌約9.2%；境內多隻債券價格跌幅更驚人，部分一度跌停。當中一隻「20世茂06」債價跌逾五成「腰斬」，其餘普遍跌幅介乎一至兩成。

境內債價曾跌停 世茂：有小道消息發酵

有內地媒體引述世茂回應稱，指周末「有小道消息在資本市場發酵」，引起部分投資者恐慌拋售，目前內部正在了解情况，積極與投資者溝通。因此未知是否與今次世服向世茂股份「輸血」有關。

根據公告，世茂服務表示，今次收購項目包括世茂物業管理100%股權、北京茂悅盛欣企業管理等29家公司的物管業務及相關資產負債。

世茂股份：為滿足公司長遠發展需求

集團表明將以10月配股所籌資金支付今次收購代價，更需於20個營業日內支付95%代價或15.71億元，於交割日後才支付餘額5%或8267.5萬元。

世茂股份則表示，今次出售項目是「為滿足公司長遠發展需求」，在充分審視當前內外部環境及公司未來發展策略的基礎上進行，公司將因應今次交易錄得淨利潤約11.6億元，變相獲世茂服務「輸血」。

世茂服務稱，上述物業管理業務在截至今年6月底的在管面積約465萬平方米。同時尚有47個在建項目的物業管理業務，未來預計交付面積約 614萬平方米，亦納入是次交易範圍。

銀河聯昌把世服剔出確信名單

銀河聯昌證券發表報告，指世茂境內債價昨日全面急跌，引發市場對其資產負債表的憂慮。目前世茂集團尚未就流動性問題發表評論。

該行表示，儘管世茂服務估值低水並擁有強勁淨現金資產負債表，但仍將世茂服務從該行的確信名單中剔除，主要因母企的負面消息將拖累其股價，需待更多信息才能夠衡量對公司的潛在影響。