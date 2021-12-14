蘋果創新高 市值逼3萬億美元 摩通看好明年換機潮 調升目標價

摩通分析師Samik Chatterjee認為，由於iPhone 13的預期需求改善，蘋果股票已扭轉2021年上半年的疲弱表現。除潛在的iPhone收入，蘋果向服務轉型、安裝基數增長、技術領先，以及蘋果部署資本的潛力，也令摩通視蘋果股票為「2022年首選」。

昨晚高開後轉跌

蘋果於2018年成為首家市值突破1萬億美元的上市公司，市值去年突破2萬億美元大關。摩根士丹利（美：MS）分析師亦看好其擴增實境（AR）頭戴裝置及自動駕駛汽車等新產品的前景，將蘋果目標價上調至200美元。

美國新冠病毒造成的死亡人數突破80萬大關，加上英國Omicron變種病毒疫情蔓延，美股三大指數早段下滑，疫苗股普遍上漲，押注經濟重啟的航空股下滑。納指即將換馬，電動車企業Lucid（美︰LCID）、Airbnb（美：ABNB）等6隻美股，將於周五收市後納入納斯達克100指數，Lucid早段股價最多升近7%。

央行超級周 歐美英日齊議息

市場預期聯儲局在香港時間周四凌晨公布的議息聲明，透露加快「收水」步伐，以便在明年春季結束買債，提早加息。投資者亦將密切注視聯儲局公布的利率預測，為未來的加息步伐透露端倪。本周是央行超級周，歐洲央行、英倫銀行及日本央行也將公布議息結果。受Omicron新冠變種病毒的不確定因素影響，英倫銀行本月啟動加息的預期降溫。歐洲央行的利率政策亦預期按兵不動。此外，市場猜測土耳其央行可能在周四再次減息，土耳其里拉兌每美元低見14.99的新低。

受惠於主要央行放水，標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）的初步數據顯示，標普500指數成分股企業在第三季回購了價值2345億美元（約1.8萬億港元）的股票，超過2018年第四季所創的2230億美元回購紀錄。股票回購助標普500指數今年迄今上漲25%。

標普500企業 上季破紀錄回購1.8萬億

標普道瓊斯指數公司預計，第四季標普500指數成分股企業的股票回購規模將達到2360億美元再創新高。股票回購只是推動股市向上的原因之一。資產價格繼續受惠於政策制定者所提供的貨幣及財政支持。此外，分析師也低估了企業盈利，最新預計2021年標普500指數成分股企業的利潤將增長45%。

晨星（Morningstar Inc.）的數據顯示，在截至11月底，今年以來流入全球ETF的資金首次突破1萬億美元大關，超過去年全年的7357億美元。資金流入，加上大市向上，令全球ETF資產規模推高至近9.5萬億美元，是2018年底ETF資產規模的兩倍以上。

（綜合報道）

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