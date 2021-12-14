聖誕臨近 國際運費創新高

由上海到北美的空運價格，上周首次升至每公斤14美元，較8月底的8美元大幅增長，也高於2020年新冠疫情爆發之初所創的12美元。

PS5和Xbox Series S多地缺貨

根據波羅的海交易所空運指數和TAC貨運公司的數據，從香港到歐洲和美國，以及德國法蘭克福和北美之間的跨大西洋航線空運價格，也有較大的升幅。自美國政府宣布將對外國遊客重新開放邊境，德國法蘭克福與北美之間的空運價格，由每公斤3.5美元上漲到5.4美元。

Gartner半導體分析師Alan Priestley表示，晶片短缺對聖誕節購物帶來一些影響。

分析公司Forrester指出，電腦、智能手機和遊戲機等電子產品是最受歡迎的聖誕禮物，但SONY（日：6758）的PS5和微軟（美：MSFT）Xbox Series S在很多地方也買不到，Google（美：GOOG）的Pixel 6 Pro智能手機也有缺貨情况。

特斯拉最近上市的兒童電動越野車Cyberquad被搶購一空，原價1900美元（約1.48萬美元）的兒童車，在eBay被黃牛炒賣，平均標價4000至6000美元，最高標價更達1.7萬美元（約13.3萬港元），足足較原價高出8倍。

特斯拉兒童越野車 最多炒高8倍

被視為「特斯拉殺手」的電動車製造商Rivian（美：RIVN）旗下的R1T電動農夫車（pickup truck），擊敗了福特（美：F）、通用汽車（美：GM）等同類產品，獲美國汽車雜誌《MotorTrend》評為「2022年度最佳貨車」（Truck of the Year）。

《MotorTrend》形容，這是「我們駕駛過的最出色農夫車」。準備稍後公布新的汽車組裝及電池廠消息的Rivian，股價早段升4%。

（綜合報道）

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