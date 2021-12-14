Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美
文章日期：2021年12月14日
【明報專訊】Nike（美：NKE）指摘Adidas（德：ADS）侵犯了其Flyknit輕量編織專利技術，要求美國國際貿易委員會（USITC）阻止多款Adidas運動鞋進口，包括與Stella McCartney、Pharrel Williams的聯名系列。被指侵權的Adidas鞋款，包括休閒鞋、足球鞋、跑鞋、行山鞋，涉及Ultraboost、Terrex、X Speedflow等產品線。
Adidas駁斥：技術屬自己多年研究
Nike的入稟狀指出，Adidas的49款鞋子所使用的PrimeKnit技術，侵犯了Nike的6項專利。Adidas則強調，Primeknit技術是自己的多年研究。根據Nike的講法，Flyknit技術在2012年推出，是一種創新的鞋面製造工藝，能減少材料的使用和浪費，並在功能、設計、美學方面表現出色。在Nike發布Flyknit的5個月後，Adidas推出了Primeknit。
今次並非兩家主要運動用品製造商首次對簿公堂。
去年，Adidas也曾嘗試在美國聯邦巡迴上訴法院，控告Nike兩項專利無效，但未能成功。