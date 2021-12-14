Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美

Adidas駁斥：技術屬自己多年研究

Nike的入稟狀指出，Adidas的49款鞋子所使用的PrimeKnit技術，侵犯了Nike的6項專利。Adidas則強調，Primeknit技術是自己的多年研究。根據Nike的講法，Flyknit技術在2012年推出，是一種創新的鞋面製造工藝，能減少材料的使用和浪費，並在功能、設計、美學方面表現出色。在Nike發布Flyknit的5個月後，Adidas推出了Primeknit。

今次並非兩家主要運動用品製造商首次對簿公堂。

去年，Adidas也曾嘗試在美國聯邦巡迴上訴法院，控告Nike兩項專利無效，但未能成功。

（綜合報道）

[國際金融]