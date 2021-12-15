前總警司韋能治任思捷執董

監督人力資源等部門 月薪12.5萬

思捷環球公告，現年56歲的韋能治會監督集團的人力資源及採購部門，包括場地安全及相關事項，月薪為12.5萬元。

據資料顯示，韋能治於1988年加入香港皇家警察出任督察，於警務處任職逾33年，早前在多個軍裝前線維持治安崗位工作，如巡邏指揮官、警察機動部隊排長、分區助理指揮官等；1990年代末至2000年代初，在培訓和專業發展領域工作，並調往九龍內部調查科。

韋能治過去10年擔任指揮職位，包括水警港外區指揮官、總警司支援、旺角區地區指揮等，領導逾1200名警員，直到今年退休後，更獲頒香港警察榮譽獎章。

委任夏其才為獨立非執董

今年思捷環球董事局已有數度人事變更，包括營運總裁與行政總裁等要職。思捷昨日同時公布，委任夏其才為獨立非執行董事。夏其才為致同（香港）會計師事務所副管理合伙人，他將有每年48萬元的董事袍金。