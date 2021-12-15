國泰上月載客量升85％ 仍較疫前跌97％

客運運力相當於疫前12%

林紹波稱，上月的客運業務持續面對「極大挑戰」，月內美國及澳洲重開邊境，國泰已增加航班班次以滿足需求，公司亦把握若干亞洲區內的出行需求，並重啟馬德里和米蘭航班，惟月內主要自香港及中國內地前往英國的留學生需求顯著減少，影響整體客運量，上月的日均載客量較10月份減少 5%。今年首11個月，國泰載客量按年跌86.4％，客運力跌65.1％，貨運量按年跌1.1％，貨運力跌12.5％。

貨物運載13.53萬公噸 按年升15.8％

月內國泰運載13.53萬公噸貨物，按年升15.8％，但較疫情前跌23.9％，貨物收入噸千米數按年升15.5%。

林紹波指，11月繼續為貨運高峰期，整體航空貨運需求依然非常強勁，加上運載通常經由船運的貨物，反映零售商需要補充庫存以滿足消費者需求，月內相當於疫情前的71％貨運運力，料貨運高峰期將持續至整個12月，計劃於月內全面運作所有貨機航班。