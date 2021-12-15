易方達推A50ETF 冀未來有衍生品

看好明年MSCI中國A50表現

祁廣東表示，看好明年MSCI中國A50指數表現，今年A股投資氣氛受內地監管影響，不過他認為明年的調控會較寬鬆，上周的中央經濟工作會議重提以經濟建設為中心，相信在目前中國宏觀經濟環境下，政策投放空間較大，財政和貨幣政策可發揮較大作用。MSCI A50指數在新興行業龍頭公司佔比，較富時A50為多，因此可以更為受惠。南方東英及華夏基金周一亦推出了追蹤MSCI中國A50 ETF，後者的管理費率較易方達低0.2個百分點。易方達香港宣傳策劃部及核算部部門總經理石峰表示，會視乎市場發展作出評估，有可能調整管理費率。不過他表示，管理費對總費率有重要影響但非全部因素，該行能向交易對手取得較優惠費用，同時使用掉期等衍生工具降低成本，有信心該ETF的回報不會較同業為差。