美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高
文章日期：2021年12月15日
【明報專訊】聯儲局昨開始一連兩天的政策會議之際，美國的潛在通脹壓力繼續加劇，11月份生產者物價指數（PPI）按年增長9.6%，較10月的8.6%升幅顯著擴大，是2010年10月有紀錄以來最大的升幅。此外，上月的核心PPI亦按年增長7.7%，升幅遠高於10月的6.8%，是歷來最大的升幅。上月用於生產鋼鐵及鑄鐵產品的廢棄鋼鐵、汽油、新鮮蔬果、工業化學品和噴氣燃料等價格向上，令PPI增長加快，預示美國的消費者物價指數（CPI）將持續高企，增強了市場對聯儲局收緊貨幣政策的預期。美股三大指數早段下滑，納指跌約1%。市場預期利率上升，銀行股板塊向上。
憂聯儲局加緊收水 美股下滑
紐約聯儲銀行最新的調查顯示，美國消費者預期未來1年的通脹率達6%，是歷來最高的通脹預期。
不過國際能源署（IEA）預期，Omicron變種病毒擴散，使原油供應量高於市場的消耗，緩解近幾個月的供應緊張局面。國際油價昨晚跌1%。
特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克繼續大手沽貨。最新的監管文件顯示，馬斯克周一再沽出價值約9億美元的特斯拉股票。自11月8日以來，他累計沽出約1197萬股特斯拉股票，套現127億美元，佔其承諾沽出的股份七成。特斯拉股價早段跌逾1%。周一挑戰3萬億美元市值失敗的蘋果（美：AAPL），股價早段微跌。