內地商人入稟阻南太地產撤換董事

上月底股東會 佳兆業代表董事被「踢出局」

翻查公告，南太於上月30日召開股東會，至12月3日公布，會議通過立即解除盧永仁、呂愛平、譚禮寧及吳泗宗董事職務，並且另外委任6名董事加入董事會。佳兆業現時持有南太約23.9%股權，據此前內地有傳媒報道，集團與陳壯榮關係甚密，其中佳兆業之前投資佳兆業地皮，陳壯榮亦曾有份參與。

據陳壯榮入稟狀指出，他在南太持股3.43%權益，本身並非今次南太特別股東大會動議的一方，但他作為股東擁法定權利，尤其今次股東會上動議董事變動將改變集團董事會架構，並形容今次南太董事會變動很大可能會全面改變旗下眾多附屬公司的佈局。陳此前已入稟英屬處女島高等法院，要求法院聲明南太未能給予他開會前通知，並令他不能投票，甚至在會上通過無效的決議，損害他應有權益。他稱，南太亦早已公布在明年1月24日召開另一場特別股東大會，以及可能進一步召開其他股東會，否決此前的動議。因此他冀高院頒下禁制令，限制南太董事會撤銷原董事職務及委任新董事，甚至配發股份，並且使有關決議無效。