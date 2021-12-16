李克強：進一步加強中小微企金融支持

會議指出，當前中小微企業和個體工商戶面臨的困難很大，要圍繞保市場主體、應對新的經濟下行壓力，運用市場化辦法加大對中小微企業和個體工商戶的金融支持。

會議決定，一是將普惠小微企業貸款延期還本付息支持工具轉換為普惠小微貸款支持工具。從2022年起到2023年6月底，人行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

二是從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元人民幣再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。三是構建全國一體化融資信用服務平台網絡，以服務中小微企業融資為導向。四是支持金融機構發行小微企業專項金融債券，擴大面向小微企業的政府性融資擔保業務規模，降低擔保成本。

會議指出，中國是製造業大國，但與國際先進製造水平相比仍有不小差距，要加大對製造業助企紓困和發展的支持力度，包括實施減稅降費政策要向製造業傾斜， 以及支持外資企業加大中高端製造、研發中心等投資。