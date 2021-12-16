太陽城售飛機套現逾7000萬

該集團昨日收市報0.129元，跌3.73%。根據公布，是次交易買方，為近期在亞太區部署擴充的英國商務航機買賣公司Jetcraft Global（UK），有關交易預期於今年12月27日前完成。

料蝕逾百萬元 股價跌近4%

該架龐巴迪Global 5000私人機自2010年首次投入服務，到今年12月3日的市場估值約1100萬美元，即折合約8525萬元。在太陽城的帳面價值而言，截至11月30日止為7446.7萬元。該集團是於去年1月20日收購該機所屬公司Gold Medal，翻查該集團2020年度年報顯示，當時所付代價為6192.6萬元人民幣（約7591.13萬元），並自去年12月用作提供包機服務。

公司解釋，是次出售私人飛機，主要是鑑於疫情限制出境遊並令出境遊人次減少，加上旅遊業何時復蘇仍然未明，出售事項有助其降低營運、保養及管理該機的成本，以及透過交易帶來即時現金，藉此強化流動現金狀况。