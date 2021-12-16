美上月零售僅增0.3% 遠遜預期 待凌晨聯儲局議息聲明 美股三大指數早段跌

全美住宅建築商協會（NAHB）昨公布的數據顯示，美國12月NAHB房屋市場指數為84，高於分析師預期。美國能源信息署（EIA）的數據顯示，美國原油庫存跌幅比預期大，國際油價在午夜前的跌幅收窄至1%左右。

變種病毒擴散 英倫銀行或暫不加息

不包括汽油和汽車，美國11月零售銷售額按月僅增0.2％，增幅較分析師預期低0.7個百分點。部分分析認為，零售銷售表現比預期弱，可能由於部分消費者將旺季購物提前進行，以降低供應鏈緊張造成的影響。美銀（美：BAC）的分析指消費者需求強勁，至少到目前為止，可容忍一些價格變動。

美國11月的進口價格指數按月增長0.7%，大致符合預期。美國11月出口價格指數按月升1%，較預期高出0.5個百分點。受供應鏈瓶頸等因素影響，美國11月的消費者物價指數（CPI）按年上漲6.8%，創39年新高。英國11月CPI亦按年升5.1%，較10月的4.2%升幅有所擴大，是10年最高，為英倫銀行加息增添壓力。

貝萊德：通脹高企 增TIPS倉位

不過普遍分析認為，Omicron新冠變種病毒在英國擴散，為經濟復蘇帶來不確定性，可能令英倫銀行傾向在周四公布的議息聲明按兵不動。

通脹高企，資金湧入與通脹相關的資產，通脹保值債券（Treasury Inflation-Protected Securities，簡稱TIPS）、大宗商品基金及房地產投資信託，成為主要的保值投資工具。根據數據提供商EPFR的數據，今年流入與通脹掛鈎的美國國債資金達到創紀錄的668億美元（約5210億港元）。全球最大的資產管理公司貝萊德（美：BLK）預計，通脹將持續高於新冠疫情爆發前的水平，並增加TIPS的倉位。

英國的通脹掛鈎債券亦需求強勁，上月拍賣的一批價值11億鎊（約114億港元）的2073年到期通脹掛鈎英國國債，收益率創歷來最低。不過部分市場人士認為，對冲通脹的成本已經較高，投資吸引力減弱。

Zara母企上季銷售額利潤創新高

部分零售企業表現向好。Zara母公司、全球最大服裝零售商Inditex（西：ITX）公布，上季的銷售額及利潤創歷史新高。

隨着Inditex在疫情期間增加網購服務，在截至10月底的第三財季，銷售額按年增長21%，並較疫情爆發前的2019年同期增長10%。在截至10月底的9個月內，Inditex的銷售額為193.3億歐元（約1700億港元），較2020年同期增長37%；淨利潤為25億歐元（約220億港元），幾乎是去年同期的4倍。

（綜合報道）

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