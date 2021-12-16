豐田5482億開發電動車

預告2030年前推30款純電動車

豐田汽車順勢公布16款純電動車，其中包括5款TOYOTA bz系列、4款Lexus以及 7款Lifestyle BEV車型，其中 TOYOTA bz 系列將會橫跨小型車、大型SUV（運動型多用途車）與中型房車等車款。

豐田章男強調，在推動純電動車同時亦會開發油電車、插電式油電混合車，以及氫燃料電池電動車等系列產品；這些車型投入的模式、時機，將會根據各國能源政策和產業政策決定。他又稱，像日本75%依賴火力發電的這類國家，可能將會優先推行HEV（油電混合動力車）、PHEV（插電式混合動力汽車）為主減碳手段，該減碳效果才會顯著，但像挪威99.1%電力來自綠能國家，則是優先推動純電動車來減碳的市場。

（綜合報道）

[國際金融]