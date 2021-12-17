YOHO Hub折實均呎逼2萬 貴絕元朗 高同區二手逾一成 1房折實685萬入場

明報記者 容婌維

參考元朗站一帶YOHO系列新盤現時二手成交均呎介乎約1.7萬至1.8萬元水平，即是次折實均呎較區內二手呎價高逾一成；亦較「北都首盤」、樓花期約23個月的長實（1113） 洪水橋 #LYOS今年10月的首張價單折實均呎15,503元貴近三成。

昨開放示位 明起收票

首張價單206伙，實用面積325至1036方呎，涵蓋1房至4房戶型，價單售價由778.6萬元至2367.7萬元，價單實呎由20,438元至25,434元，發展商提供最高12%折扣，折實價685.16萬元至2083.57萬元，折實實呎17,986至22,382元。新地副董事總經理雷霆形容開價為「北都站頂前景無限價」，並預期今年一手成交宗數超過1.7萬宗，較去年升逾兩成，隨着本港疫情受控、通關在即，預料明年一手成交會突破1.8萬宗，創歷年新高。新地代理總經理陳漢麟指出，首批涵蓋34伙1房戶、56伙2房戶、68伙3房戶及48伙4房戶。

建期計首批35%單位低於千萬

入場單位為第1座6樓F室，實用面積325方呎，1房間隔，折實售685.16萬元，折實實呎21,082元；2房入場為1座6樓G室，實用面積458方呎，折實839.87萬元，折實實呎18,338元；3房入場為1座6樓H室，實用面積530方呎，折實954萬元，折實實呎1.8萬元；呎價最低單位則為第2座6樓C室，實用面積1036方呎，屬4房雙套間隔，折實1863.31萬元，折實實呎17,986元，該單位為首批入場4房戶。

首張價單提供45日付款計劃、270天付款計劃及靈活付款計劃（建築期付款）3種付款方式供買家選擇，而建築期付款較兩種即供付款分別少4%及2%折扣優惠；值得留意，發展商為去年12月15日前曾買入新地同系指定樓盤（包括匯璽系列、Park YOHO系列及YOHO系列）的業主，額外提供1萬至3萬元樓價折扣優惠。此外，根據價單，項目首批共有38伙價單售價為1000萬元以下，若以建築期付款可享最高8%折扣計，首批共有73伙或35%單位售價低於1000萬元，可採「林鄭Plan」按揭；另外，首張價單亦提供4種按揭貸款計劃方便不同買家。