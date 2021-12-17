嘉里近56億奪土瓜灣市建局地 呎價1.26萬 高恒地9月同區中標價逾一成

是次為嘉里自2005年投得西營盤第一及二街項目（現為縉城峰）後，事隔16年再度中標市建局項目。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目位於九龍市區核心地段，集團將運用建構高端住宅及與市建局合作的經驗，強化項目的規劃設計及商業部分的資產管理，並在設計、營造及資產管理引入可持續發展元素，預料項目將可進一步加強集團於本港的發展優勢。

萊坊料每呎售價逾2.2萬元

事實上，嘉里早在港鐵沙中線興建前在土瓜灣插旗，在旭日街設有單幢豪宅項目港圖灣，物業鄰近海心公園，賣點是半數以上單位可享土瓜灣避風塘海景，早於2013年推售。萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，是次項目中標價屬合理水平，項目規模較大，設計可塑性較高，預計項目以中小型單位為主；項目鄰近港鐵站，預計住宅未來每呎售價將逾2.2萬元水平。美聯測量師行董事林子彬分析，土瓜灣重建項目為未來九龍供應重鎮，並受惠港鐵屯馬線的交通配套優勢，是次每方呎樓面地價亦較早前出售另一重建項目略高，反映發展商對區內發展潛力相當看好。

土瓜灣鴻福街/銀漢街項目佔地約4.93萬方呎，可建樓面逾44.37萬方呎。據悉，發展商須以「一口價」形式決定，價高者得。當住宅部分的銷售收益逾90億元，須向市建局分紅，首1.5億元分紅比例為20%，及後每增加1.5億元遞增10%，最高分紅比例為50%。至於商場部分，首10年將由發展商及市建局共同持有，租金收益由發展商佔七成，市建局佔三成。

值得留意的是，中標發展商須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新項目的藍本，與比鄰市建局重建項目產生協同效應，以達至整個小區的重整及規劃更完整及一體化。