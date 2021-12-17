Visa調查：港人使用支付卡比率達93%

消費者最滿意「可追溯性」

Visa於今年7月在香港、澳門及台灣等地，合共訪問2000名消費者。當中發現本港消費者對信用卡的「可追溯性」特點感到最滿意，佔比達47%；其次則為「支付便利」，相關佔比亦見45%。另「個人化服務及優惠」和「安全」等特點，分別亦錄43%及41%受訪者表示滿意。

另外，調查發現有四成港澳受訪者預期，當地未來4年內可成為無現金社會。其中本港大部分受訪者指出，無現金社會最大好處為可「輕鬆追蹤財務紀錄」，佔比高見47%；另亦有42%受訪者認為「環保」及「更衛生」屬無現金社會的好處。

至於用戶體驗方面，至少有六成受訪港澳消費者認為在流動支付中，個人資料非常或頗為安全，較去年低於三成的情况顯著改善。有53%受訪港人預計在未來一年內將會更頻繁使用電子錢包，主要原因為「優惠及獎賞更具吸引力」、「交易更快捷」，分別各佔51%和47%；而以「毋須攜帶錢包即可支付」的原因佔比亦達四成。