英央行意外加息0.15厘 匯控倫敦股價早段較港高3%

美國勞工部昨公布上周首次申領失業救濟金的總人數為20.6萬，按周增1.8萬。美股三大指數昨高開，道指開市報36,036點，升108點或0.3%；標指開市報4719點，升9點或0.2%；納指開市報15,629點，升63點或0.41%。

美首申失業救濟增1.8萬 美股做好

英倫銀行貨幣政策委員會指出，在11月的會議上，委員會判斷，若經濟數據特別是勞動力市場的數據，與11月貨幣政策報告中的預測大體一致，那麼在未來數月內有必要提高銀行利率，以促使CPI通脹率可持續回到2%的目標，而最近當地經濟發展表明這些條件已得到滿足，勞動力市場緊張且續收緊，有一些迹象表明國內成本和價格壓力更持久，委員會判斷在今次會議上有必要提高銀行利率0.15厘。

歐洲央行維持利率不變

該委員會亦提到周三（15日）英國CPI公布後，市場定價在銀行利率保持在0.1厘和本次會議上增加0.15厘之間變得更平衡，至於市場暗示的銀行利率路徑在明年底達到1.1厘。自委員會上次會議以來，英國短期利率市場的波動仍很高，部分反映了市場流動性減少，其中一些情况在當時預計於年底持續存在。

同日宣布議息結果的歐洲央行，昨日則公布主要再融資利率、邊際貸款利率、存款利率維持不變，分別維持在為0厘、0.25厘和負0.5厘，符合市場預期。歐央行表示，理事會預計明年首季「抗疫緊急買債計劃」（PEPP）下的淨資產購買速度低於上一季度。理事會將於明年3月底停止PEPP下的淨資產購買，昨日則宣布決定延長PEPP的再投資期限，將根據PEPP購買的到期證券退回本金，再投資至少到2024年底。

IMF：全球債務226萬億美元 風險增加

歐洲央行表示，為了配合逐步減買資產，並確保貨幣政策立場與中期內通脹穩定在其目標上保持一致，理事會決定將資產購買計劃（APP）計劃下買債規模逐步減少，第二季度每月淨買400億歐元，第三季度300億歐元。從明年10月起，只要有需要，理事會將進一步下調淨資產購買速度至每月200億歐元，以加強其政策利率的寬鬆影響。理事會預計，淨購買將在其開始提高歐洲央行關鍵利率之前不久結束。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）表示，去年全球債務飈至226萬億美元，若全球加息速度較預期快，而經濟增長衰弱，全球債務將面臨風險。

（綜合報道）

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