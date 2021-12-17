張兆聰：新能源尋寶 留意中集安瑞科

高追標指要小心 宜分段入市

聯儲局將提前於2022年3月結束買債，未來兩年每年加息3次，消息公布後美股挾升，標普期貨率先破頂。市場在議息會議前部署偏淡，美股本就偷步下跌，而美銀基金經理調查顯示，現金水平大幅提升至5.1%，觸發了買入信號，令市况出現逆轉急升。但亦要留意，美期今天結算，標指由周三低位到執筆時已抽升達4％，短期幅度已大，破頂後再急升的機會一般，高追要小心，宜分段入市。

港股終於止住跌勢，生科股被制裁消息有點擺烏龍，美國主要打擊的是芬太尼相關企業，藥明（2269）急彈支撐恒指回升，而低殘板塊如內房、物管等亦普遍反彈。恒指算是在23,100點走出了小雙底，但科技股全日缺乏買盤，理應受惠加息的匯控（0005）、友邦（1299）等金融股也未見強勢，低位回升力度很一般。

反而A股走勢很強，尤其是滬深300指數，一方面今年新經濟、概念股炒到飛起，估值不廉宜，資金有機會回流舊經濟，二來滬深300指數較A50指數組合更均衡。若看好中央穩增長政策到位，滬深300指數相關ETF是好選擇。

資金或回流舊經濟 吼滬深300相關ETF

港股低位守住了，但能夠安心入市、強勢板塊不多。除了綠電及相關產業外，昨日整體資源股表現不錯，從有色金屬、到煤炭再到油氣都反彈力度偏強。若希望買新能源相關的，中集安瑞科（3899）是近期走勢較強的選擇。新能源是重要國策，當中氫能源仍處於起步階段，想像空間仍大。近期很多企業都開始建設製氫基地，例如中石化（0386）在新疆的光伏製氫已動工；兗煤（1171）也表示要有序發展下游製氫等產業，未來5至10年建成每年氫氣供應能力逾10萬噸的產能；威勝（3393）也與中國電力（2380）合作，意向也包括氫工業。氫是易燃易爆氣體，儲存要求極高，當今後愈來愈多製氫能力應市，中集安瑞科的儲氫設備需求也會走高。

張兆聰

[數據尋寶]