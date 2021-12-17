科技園三大工業邨重新定位成「創新園」 引領創新製造 推動香港「再工業化」

科技園公司現時管理的大埔、元朗及將軍澳工業邨，分別於1978年、1980年及1994年建成，作為商業及工業發展的主要基地。3個「創新園」總地盤面積達217公頃，可容納27,700人工作，隨着科技園公司邁向成立20周年，「創新園」有更長遠發展佈局。

位於「創新園」的5幢高效能專用工業大廈，提供總樓面面積約為198,898平方米用地。其中精密製造中心（PMC）及數據技術中心（DT Hub）已經投入服務，醫療用品製造中心（MARS）即將啟用。先進製造業中心（AMC）及微電子中心（MEC）分別預計於明年及2023年落成。

前瞻性創科措施 推動高增值製造業

香港推動「再工業化」，可以為本地經濟注入新動力。創新及科技局局長薛永恒表示：「隨着香港經濟環境轉變及工業轉型，政府透過政策及資助計劃，以創科帶動『再工業化』，期望推動高智能、高增值製造業，為香港帶來更多商機。」他續表示，今年《施政報告》提出多項前瞻性的創科措施，政府會持續在基建、人才、資金、技術及科研等五大方向推動「再工業化」。

與本地資深工業家對談

探討「創新製造」機遇

「創新園」結合科技及工業邨發展，推動「創新製造」理念，務求做到「香港創新」、「香港設計」及「香港製造」。科技園公司主席查毅超博士對香港的「再工業化」充滿信心，他表示：「工業邨的轉型由特區政府牽頭、獲得業界支持，加上科學園建立蓬勃的創科生態圈，令許多科技成果轉化落地。香港應把握先天優勢，配合本地科研人才，進一步為產業鏈鋪更好的路。」

查博士也與幾位本地資深工業家對談，探討香港發展「創新製造」的機遇。維特健靈創辦人陳曦齡博士指，該品牌生產高端產品，需要更多自動及機械化生產設備。她亦期望政府政策配合，例如更廉宜的工地租賃，吸引更多企業將工廠搬回香港。

香港科技探索有限公司副主席兼集團行政總裁王維基亦表示，有意向亞洲地區輸出旗下網購平台，以及發展智能化倉庫及全自動零售商店機器。他認為香港應投放更多資源，宣傳及鼓勵本地工業家，並且從小培育科研人才，才能擴闊「創新製造」市場。

「醫療用品製造中心」即將啓用

支援醫療用品智能生產

同時，科技園公司宣布「醫療用品製造中心」（MARS）即將啓用，該中心坐落於大埔「創新園」，主要支援醫療用品、儀器、設備、物料及健康產品的智能生產。MARS提供了許多專業配套設施，包括達ISO-8級別的國際標準無塵車間、壓縮空氣、24小時冷水、工業用三相用電等，專門為相關行業而設。

現時MARS中心已全額租出，共有11間本地及國際創新製造企業陸續進駐。推出Good Mask品牌、山河亞太有限公司行政總裁李秉峰表示：「疫情爆發至今，我們租用臨時廠房生產口罩，空間不夠大，搬進MARS後廠房大了一倍，讓我們加入更多新機器及生產技術。」專注磁力共振設備、時代醫療有限公司首席運營官楊思敏表示：「過去幾年，品牌以『香港設計』宣傳，產品設備在中國內地錄得大幅增長，反映『香港設計』、『香港製造』的產品，在全世界的認受性很高，亦給予我們信心在香港製造高端產品。」

科技園公司行政總裁黃克強表示：「現時『創新園』共有158間工廠、逾130個承批人，將來有更多新計劃，針對一些重要工業，例如電子、食品，鼓勵他們回來香港設廠。未來香港工業發展下去，不需要大量人力，反而要用創新科技推動工業。我希望見到更多工業家、廠家利用這個機會，在香港建立更多產業。」

創新園「再工業化」八大元素

3個「創新園」深受本地工業家及創新製造企業歡迎，科技園公司定出「再工業化」八大元素，成為企業進駐「創新園」的條件。

1 帶動本地工業產出 2 積極投資香港產業

3 增加優質就業機會 4 生產科技含量產品

5 加入先進工藝流程 6 結合創科研發元素

7 配合本地需要生產 8 發展具可持續業務

以上資料由香港科技園公司