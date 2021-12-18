科指又新低 恒指跌282點見年半低位

【明報專訊】外圍憂慮加息拖累科技股表現，藍籌科技股「ATMJ」昨領跌大市，恒指昨最多曾跌316點，低見23,158點，收報23,192點，跌282點或1.2%，創18個月收市新低，成交金額因富時羅素收市後「換馬」，增至1626億元。科指昨曾低見5662點，終收報5680點，跌141點或2.43%，創上市新低。