商湯擬周一重啟上市 傳已獲39億基石投資額

報道引述消息稱，在上述基石投資者中，混合所有制基金認購2億美元（約15.56億港元），屬金額最高的投資者；據報該基金為國資委與中國誠通發起設立的國家基金，其中後者由國務院持有100%權益。

商湯原定在上周五定價，以及計劃於昨日在港掛牌上市，但最終因被美國財政部列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，於本周一發公告宣布延後計劃。

泉峰控股首日招股已獲足額認購

其他新股方面，內地電動工具及戶外動力設備（OPE）製造商泉峰控股（2285）昨日起招股，招股價介乎37.6元至43.6元，擬合共發售7191.6萬股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多31.4億元。每手100股，一手入場費4403.94元，招股將於下周三（22日）截止，並擬於本月30日掛牌，聯席保薦人為中金及花旗。按券商數據顯示，該股首日已錄逾4億元孖展認購；以公開發售部分最多集資3.14億元計，集團目前已獲足額認購。內地物業公司德商產投（2270）昨日首掛以1.18元高開，收市報1.05元，較招股價跌5.4%。